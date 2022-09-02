Гран-при ММКФ получила иранская картина "Без предварительной договорённости"

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), стала картина "Без предварительной договоренности" иранского режиссера Бехруза Шоайби.

Церемония награждения проходит в кинотеатре "Россия" в пятницу вечером, передает корреспондент "Интерфакса".

"В тот день, когда мы начали снимать фильм, мы думали, были уверены, что мы снимаем фильм о том, что главный пусть спасения - это любовь. Возможно, для меня это самая важная и значительная киноработа. Я хочу поблагодарить всю нашу съемочную группу, мы два года трудились над этой работой", - сказал режиссёр картины, получая приз.

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился сербский режиссер Синиши Цветич за фильм "Усекновение". Спецприз жюри за лучшую режиссерскую работу достался бангладешскому режиссеру Джубораджу Шамиму.

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Пега Ахангарани, сыгравшая роль в фильме "Без предварительной договоренности", за лучшую мужскую роль отметили Костела Кашкавала за фильм "Глас вопиющего в пустыне" румынского режиссера Киприана Мега.

"Серебренного святого Георгия" ММКФ за лучший фильм в конкурсе "Русские премьеры" удостоился фильм "Здоровый человек" режиссёра Петра Тодоровского. Как сообщил во время церемонии председатель жюри конкурса "Русские премьеры" Сергей Урсуляк, жюри приняло решение о специальном упоминании жюри, его удостоилась картина "Кэт" Бориса Акопова.

Награду за лучший короткометражный фильм получила лента "Бриз" иранского режиссера Хамидреза Газеми, окончившего ВГИК. Призом за документальную картину отметили режиссера Сергея Дебижева за фильм "Святой архипелаг" о жизни Соловецкой обители.

Картина, ставшая обладателем гран-при ММКФ, повествует о девушке Ясмин, которая, когда ей было шесть лет, как сейчас ее сыну, с семьей иммигрировала в Берлин. Теперь героиня вынуждена вернуться в Иран из-за смерти отца. Приехав в Иран, Ясмин, которая почти не знала своего отца, с удивлением обнаруживает, что все наследство он оставил ей. Короткое и нежеланное пребывание в родном городе отца и встречи с теми, кто его знал, заставляют ее по-новому осмыслить такие понятия, как жизнь, смерть и человеческая сущность.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходил с 26 августа по 2 сентября. Решение о переносе на осень было принято по просьбе кинематографистов зарубежных стран.