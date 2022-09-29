"Переезд" экспонатов Музеев Кремля задержался из-за проблемы с британскими витринами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Переезд экспонатов Музеев Московского Кремля в новое здание задерживается из-за проблем с получением витрин, которые изготавливаются в Великобритании, музей ищет варианты решения проблемы, сообщила на пресс-конференции гендиректор музеев Елена Гагарина.

"Количество препятствий с каждым днем возрастает. К сожалению, у нас сейчас большая проблема с витринами для того, чтобы мы могли закончить уже интерьеры этого здания, подготовить их к приему наших экспонатов, поскольку витрины изготавливались в Великобритании. И эта работу сейчас довольно сложно продолжать, мы взяли небольшую паузу и сейчас решаем, каким образом дальше будет этот процесс происходить", - рассказала она.

Она уточнила, что новое здание музеев должно быть закончено к концу 2023 года, сейчас оно уже "практически готово", там завершаются отделочные работы. После его приемки начнется переезд экспонатов.

"Но, в связи с тем, что импортозамещение - это вопрос номер один, и это касается не только наших витрин, это касается и различных других инженерных систем, то несколько задерживается процесс", - добавила Гагарина.

Ранее ожидалось, что переезд экспонатов в новое здание начнется в 2023 году. Музей должен перевезти все оборудование, которое необходимо для функционирования музея, и установить витрины экспонатов.

Новое здание музеев на Красной площади получит название "К5". Гагарина в марте 2021 года говорила, что в новой экспозиции разместят примерно 50% экспонатов Музеев Кремля, и примерно 20% останется на территории Кремля. В запасниках останутся только те предметы, "которые по определенным причинам постоянно показывать нельзя".

В старом здании музея в Кремле останутся экспонаты и коллекции, связанные с коронацией, с историей орденов и наград. В Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.