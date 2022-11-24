Музеи Кремля ждут, что новое здание на Красной площади будет готово к концу 2024 года

В сентябре предполагалось, что его сдадут на год раньше

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади, получившее название "К5", будет готово к концу 2024 года, сообщила на пресс-конференции гендиректор музеев Елена Гагарина.

"Мы очень надеемся, что к концу 2024 года основные работы будут завершены. По крайней мере, сейчас идут уже только отделочные работы. И строительная компания, которая этим занимается, обещает, что к концу 2024 года здание будет полностью готово", - сказала она, уточнив, что к концу 2024 года должно быть готово все здание, кроме витрин.

Говоря о витринах для нового здания, Гагарина уточнила, что у музея "возникли проблемы не только с витринами, проблема импортозамещения это то, что сейчас волнует любое производство, любое строительство".

"И если мы смогли найти практически все недостающие элементы, которые касаются других аспектов строительства здания, то витрины - это вопрос, который до сих пор еще не решен и находится в процессе обсуждения, поскольку мы не можем в настоящий момент, знаете почему, работать с европейскими компаниями, - сказала она. - И сейчас мы для того, чтобы понять, кто сможет (создать) нам витрины, дали задание нескольким компаниям, чтобы они сделали витрины, которые были нами выбраны для того, чтобы представить, что они могут сделать, и через некоторое время, я думаю, что это будет в районе новогодних праздников, мы должны будем решить, какую компанию мы выберем, и какие витрины по своему качеству нам подходят".

На изготовление витрин потребуется около двух лет. "Переезд" в новое знание начнется после появления витрин.

В марте 2021 года ожидалось, что музейные экспонаты и оборудование начнут перевозить в новое здание уже в 2023 году.

В сентябре 2022 года Гагарина сказала, что переезд задержится из-за проблем с получением витрин, которые делают в Великобритании, но музей ищет пути решения этой проблемы. Тогда же она сказала, что новое здание музеев должно быть закончено к концу 2023 года.

Гагарина рассказывала, что в новой экспозиции разместят примерно 50% экспонатов Музеев Кремля, и примерно 20% останется на территории Кремля. В запасниках останутся только те предметы, "которые по определенным причинам постоянно показывать нельзя". В старом здании музея в Кремле останутся экспонаты и коллекции, связанные с коронацией, с историей орденов и наград. В Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.