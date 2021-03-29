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Новое здание музеев московского Кремля достроят до конца 2022 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади будет достроено до конца 2022 года, сообщила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Работы идут очень успешно, (...) наши строители и управление делами президента заключают договор о витринном оборудовании, которое чрезвычайно важно для нас (...) Строители обещают нам полностью сдать это помещение в конце 2022 года. Здание будет готово "под ключ". Я надеюсь, переезд не займет много времени, поскольку мы очень серьезно к этому готовимся", - сказала Гагарина на пресс-конференции в понедельник.

Кроме того, она сообщила, что ММК приступил к открытию и реставрации фресок Успенского собора. По словам Гагариной, фрески никогда не реставрировались, но при этом прекрасно сохранились.

Новое здание Музеев Московского Кремля получит название "К5" - по адресу, где оно расположено - Красная площадь, 5. "Это принято сейчас везде в мире, когда зашифровывается адрес этого здания определёнными буквами и цифрами", - сказала Гагарина.

Говоря о экспозиции в новом здании, она отметила, что "виртуально уже сделана экспозиция того, что там будет. На территории музея на Красной площади будет показано примерно 50% экспонатов, которые находятся в нашем музее. И примерно 20% останется на территории Кремля. Так что в запасниках будут находится только такие предметы, которые по определенным причинам постоянно показывать нельзя".

Также Гагарина уточнила, что переезд экспонатов займет много времени, поэтому говорить о конкретно дате открытия еще рано.

В конце мая 2020 года сообщалось, что новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади планируется открыть до 2024 года. Строительство должно было быть завершено в конце 2021 года.

Ожидается, что в новое здание переместится практически вся коллекция музея. В старом здании музея в Кремле останутся экспонаты и коллекции, связанные с коронацией, с историей орденов и наград. В Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.

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