Эрмитаж и Третьяковка стали самыми посещаемыми музеями в новогодние праздники

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея стали лидерами по посещаемости в новогодние праздники, всего российские музеи посетили более 1 млн человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Более миллиона человек посетили наши федеральные музеи в новогодние праздники. Лидеры по посещаемости - Эрмитаж и Третьяковская галерея, их гостями стали примерно по 90 тыс. человек", - сказала Любимова на брифинге в четверг.

Среди лидеров по посещаемости также Царское Село, которое в новогодние праздники посетили более 80 тыс. человек. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в праздничные дни побывали около 70 тыс. человек, в музее-заповеднике "Павловск" - 65 тыс. человек, в Музее Мирового океана - более 50 тыс. человек, в Русском музее - более 40 тыс. человек, ГМИИ им. А.С.Пушкина посетили почти 40 тыс. человек, Новгородский музей-заповедник принял почти 40 тыс. человек.

Кроме того, как отметила министр, высокий показатель посещаемости сохранили тульские музеи, которые в совокупности посетили около 40 тыс. человек. Музеи-заповедники Петергоф, "Пушкинские Горы", Малые Корелы и Абрамцево приняли примерно по 15 тыс. человек, музей-заповедник "Херсонес Таврический" - более 11 тыс. человек.

Также Любимова сообщила, что по Пушкинской карте в новогодние праздники федеральные музеи посетили почти 100 тыс. молодых людей.