Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

"Троица" Рублева вернулась в экспозицию Третьяковки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева вернулась в экспозицию Государственной Третьяковской галереи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Икона вернулась в экспозицию", - сказала собеседница агентства.

17 июля руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

КультураРеставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"Читать подробнее

Как сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине. В свою очередь в Третьяковке отметили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре икона помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат. Как уточнили в галерее прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ, оно было удовлетворено после "всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой".

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

Третьяковская галерея Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрмитаж потратил в 2022 году свыше 60 млн рублей на пополнение коллекций

Эрмитаж потратил в 2022 году свыше 60 млн рублей на пополнение коллекций

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Калягин, Филиппенко и Тенякова стали лауреатами премии "Звезда театрала"

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра

Экоактивисты в Австрии испачкали черной краской картину Густава Климта

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });