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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Гран-при ММКФ получила картина "Три брата" бразильского режиссёра Папарелья

Гран-при ММКФ получила картина "Три брата" бразильского режиссёра Папарелья
Церемония открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия"
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), стала картина "Три брата" режиссера Франсиско Папарелья из Бразилии.

Церемония награждения проходит в кинотеатре "Россия" в четверг вечером.

"Победитель нашего фестиваля - фильм с сильной историей, замечательной актерской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается мощный, душераздирающий фильм", - сказал во время церемонии награждения председатель жюри основного конкурса ММКФ индийский режиссёр Рахуль Равель.

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился Тонатью Гарсия из Мексики за фильм "Черная луна". Спецприз жюри вручен картине "ФИ 1.618" режиссера Теодора Ушева из Болгарии.

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Кахо Сэто, сыгравшая роль в фильме "Хрупкие цветы в потоке дней" режиссера Ютака Цунэмати из Японии. За лучшую мужскую роль отметили актера Фернандо Арсе за фильм "Те, кто внизу" режиссера Алехандро Кирога из Боливии.

Также были вручены награды победителям других конкурсных программ.

Так, "Серебряного святого Георгия" ММКФ за лучший фильм в конкурсе "Русские премьеры" удостоена картина "Край надломленной луны" режиссера Светланы Самошиной.

Специальным упоминанием жюри отмечены две картины - "за искренний и дерзкий дебют" фильм "Тайное влечение" режиссера Стаси Венковой и "за яркую режиссерскую работу и актерский состав" фильм "Единица Монтевидео" режиссера Татьяны Лютаевой.

Награду за лучший короткометражный фильм получила лента "Все" режиссёра Лу Хелай из Китая.

Призом за документальную картину отметили режиссёра Юлию Бобкову за фильм "История российский тюрем. Владимирский централ".

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходил с 20 по 27 апреля.

ММКФ Франсиско Папарелья
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