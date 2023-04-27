Спецприз ММКФ за вклад в мировой кинематограф получил Карен Шахназаров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Приз "За вклад в мировой кинематограф" 45-го Московского международного кинофестиваля присужден кинорежиссеру, главе киноконцерна "Мосфильм" Карену Шахназарову.

Церемония закрытия смотра прошла в кинотеатре "Россия" 27 апреля вечером.

"Карен - потрясающий сын своих родителей, замечательных людей. И второе - Карену не приходится, как многим нашим коллегам, вспоминая картину, потупив взор, тихо сказать: "Ну, такое было время". Он за каждую картину отвечает своей жизнью, и это прекрасно", - сказал президент кинофестиваля Никита Михалков, вручая награду Шахназарову.

"Московский фестиваль сыграл в моей жизни очень важную роль. В то время, когда мы были молодыми, для нас он открывал мир великого кино. Мы не только видели великие картины, мы видели тех, кто их создал. (...) Это было для нас то открытие, которое привело нас, меня во всем случае, в кино", - сказал Шахназаров.

Шахназаров - российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, его дипломной работой стал короткометражный фильм "Шире шаг, маэстро!" (1975), снятый по одноименному рассказу Василия Шукшина. Полнометражным дебютом стал фильм "Добряки".

Широкую известность Шахназарову принёс вышедший в 1983 году фильм "Мы из джаза". Среди других его известных работ: "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Палата номер шесть" и другие.