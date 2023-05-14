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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"
Фото: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Победителем международного песенного конкурса "Евровидение" стала певица Лорин из Швеции с песней "Tattoo", финал конкурса прошел в субботу Ливерпуле.

Согласно голосованию жюри и зрителей, представительница Швеции набрала 583 балла в финале конкурса.

Второе место занял исполнитель из Финляндии Кяарийя с песней "Cha-cha-cha", в финале он набрал 526 баллов. Третье место заняла певица из Израиля Ноа Кирель с песней "Unicor" c 362 баллами.

Лорин уже одерживала победу на Евровидении в 2012 году с песней "Euphoria".

По итогам голосования профессионального национального жюри стран-участниц, первое место досталось исполнительнице из Швеции (340 баллов), на втором месте Израиль (177 баллов), на третьем исполнитель из Италии (176 баллов). Результаты голосования жюри суммируются с голосованием зрителей.

Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз.

В этом году Международный песенный конкурс "Евровидение" прошел в Ливерпуле с 9 по 13 мая.

Ранее организаторы конкурса приняли решение не проводить конкурс 2023 года на Украине из-за ситуации в стране "по соображениям безопасности". После этого было принято решение провести конкурс в Великобритании.

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Евровидение
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