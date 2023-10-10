Минкульт при необходимости попросит увеличить финансирование "Пушкинской карты"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пользователи программы "Пушкинская карта" не пострадают из-за сокращения заложенных в бюджет средств на программу, в случае необходимости Минкультуры сможет запросить дополнительные средства, сообщила в Госдуме глава ведомства Ольга Любимова.

"Ни один пользователь "Пушкинской карты" не пострадает. Мы очень четко мониторим количество владельцев этих карт. И если будут выбраны все деньги, то мы обязательно попросим дополнительные (...) не окажется такой ситуации, при которой у ребенка есть, допустим, тысяча рублей на карте, но он не может их потратить, потому что эти деньги закончились в министерстве культуры. Этой ситуации не будет", - сказала министр на заседании комитета Госдумы по культуре.

По ее словам, министерство следит и за тем, сколько детей планирует оформить "Пушкинскую карту".

"Если действительно мы поймем (...) что дети начали еще более активнее, еще больше (оформлять карту), у нас есть договоренности с нашими коллегами из Минфина, на уровне правительства мы попросим", - добавила она.

В сентябре стало известно, что финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024-2025 годах предлагается сократить в общей сложности почти на 8 млрд рублей. Это следовало из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, объем бюджетного финансирования на федеральный проект "Пушкинская карта" в 2024 и 2025 годах предлагается сократить почти на 8 млрд рублей с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 508 млн рублей в 2024 году и с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 691 млн рублей в 2025 году. При этом, в 2026 году предлагается выделить на программу 28,3 млрд рублей, что на 10% ниже бюджетного прогноза.

27 сентября, комментируя эту информацию, Любимова сообщила, что финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024 и 2025 годах предусмотрено в полном объеме и что при необходимости программа получит дополнительные средства.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

В министерстве тогда заявили, что финансирование программы в 2024 и 2025 годах предусмотрено в полном объеме, при необходимости, программа получит дополнительные средства.