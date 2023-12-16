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Первая за 50 лет масштабная выставка передвижников пройдет в Третьяковке в 2024 г.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Шесть масштабных выставочных проектов пройдут в Третьяковской галерее в следующем году, среди них - первый за 50 лет проект о наследии передвижников, выставка о поколении Васнецовых и о кинофильмах и мультфильмах, эскизы к которым хранятся в собрании галереи.

Так, как сообщили во время презентации музейных планов, проходившей в Минкультуры РФ, осенью 2024 года Третьяковская галерея представит выставочный проект "Передвижники", которым откроется выставочная программа нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

"Выставка станет первым за 50 лет масштабным проектом о наследии передвижников, в ее состав войдут как шедевры русского искусства, так и менее известные произведения", - отметили в галерее во время презентации.
Также осенью следующего года в Новой Третьяковке запланировала выставка "Васнецовы. Связь поколений". Проект представит творчество художественной династии Васнецовых. Кроме работ Виктора Васнецова, в экспозицию войдут полотна и рисунка его младшего брата Аполлинария Васнецова.

Кроме того, в Третьяковке запланировано открытие выставки "Неожиданная Третьяковка", которая расскажет о кинофильмах и мультфильмах, эскизы к которым хранятся в собрании галереи. Весной 2024 года планируется открытие международного выставочного проекта "Москва – Ереван – Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна", который впервые представит в Москве собрание Музея русского искусства в Ереване – бывшую коллекцию профессора Абрамяна.

В сентябре следующего года запланировано открытие выставки "Адепты красного. Филипп Малявин & Абрам Архипов". Зрители смогут увидеть работы ярких представителей русского искусства конца XIX – начала XX века. Несмотря на обширную коллекцию работ этих художников, в Третьяковской галерее никогда не было персональных выставок, оба мастера – яркие представители русского импрессионизма, центральными в их творчестве стал образ русской крестьянки, который в начале XX века ассоциировался с образом России. Выставка позволит зрителям сопоставить работы этих двух художников, проанализировать роль красного цвета в искусстве первой трети XX века, интересный женский образ русской культуры, различие московской и петербургской живописных школ.

Зимой 2024 года в Западном крыле Новой Третьяковки откроется выставка "Россия глазами Третьяковской галереи", которая расскажет о том, какой видели нашу страну на протяжении веков художники и скульпторы и покажет, как в их творчестве отражались исторические события и различные этапы развития искусства.
Также в 2024 году Третьяковская галерея планирует принять участие в 25 региональных выставочных проектах во многих регионах России.

Третьяковка Третьяковская галерея Минкультуры Москва
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