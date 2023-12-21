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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Мартин Скорсезе станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Обладателем почетного "Золотого медведя" 74-го Берлинского международного кинофестиваля стал режиссер, продюсер и сценарист Мартин Скорсезе, сообщили организаторы.

"Для всех, кто считает кино искусством, создающим историю таким образом, чтобы она была одновременно полностью личной и универсальной, Мартин Скорсезе является непревзойденным образцом для подражания. Его фильмы сопровождали нашу историю, его персонажи жили и росли внутри нас, его взгляд на историю и человечество помог нам понять и задаться вопросом, кто мы и откуда мы", - привели на сайте смотра слова руководителей фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Шатриана.

Они отметили, что последний фильм Скорсезе "Убийцы цветочной луны" - "одно из его величайших достижений". "Очень приятно снова приветствовать хорошего друга фестиваля и вручить ему нашу самую престижную почетную премию", - отметили руководители смотра.

Церемония награждения пройдет 20 февраля 2024 года.

Всего в фильмографии Скорсезе более 70 фильмов, среди них "Таксист" ("Золотая пальмовая ветвь" в Каннах, 1976), "Бешеный бык", "Славные парни", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит", "Ирландец".

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь". В 2024 году смотр пройдет с 15 по 25 февраля.

Берлинале Берлинский кинофестиваль Мартин Скорсезе
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