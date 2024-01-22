В программу Берлинского кинофестиваля вошли 20 картин

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Фильмы из Италии, Германии, Франции, США, Южной Кореи вошли в программу 74-го Берлинского кинофестиваля, всего в основном конкурсе за приз будут соревноваться 20 картин, сообщили организаторы смотра.

"За "Золотого" и "Серебряного" медведей будут бороться 20 фильмов, среди них два дебютных полнометражных фильма, а также два документальных. Представлены проекты из 30 стран. 19 фильмов являются мировыми премьерами", - говорится в сообщении на сайте кинофестиваля.

Так, в программу фестиваля вошли ирландско-бельгийская лента "Такие мелочи" Тима Милантса, которая станет фильмом открытия фестиваля, французско-немецкая картина "Архитектор" режиссера из России Виктора Косаковского, "Такие мелочи" итальянского режиссера Пьеро Мессина, "Черный чай" мавританского режиссера Абдеррахмана Сиссако, "Кухня" мексиканского режиссера Алонсо Руиспаласиоса, "Дагомея" французско-сенегальского режиссера Мати Диоп, "Потребности путешественника" южнокорейского режиссера Хон Сансу.

Кроме того, в основном конкурсе Берлинале представлены фильмы "Другой человек" режиссера Аарона Шимберга, "Империя" французского режиссера Брюно Дюмона, "Глория!" итальянского режиссера Маргериты Викарио, "Вне времени" французского режиссера Оливье Ассаяса, "С любовью, твоя Хильда" немецкого режиссера Андреаса Дрезена, "Мой любимый торт" Бехташ Санаиха и Марьям Могадам.

Также в основном конкурсе работа "Иностранный язык" Клер Бургер, "Кому я принадлежу" Мерьям Жубер, "Пепе" Нельсона Карло де лос Сантос Ариаса, "Шамбала" Мина Бахадура Бама, "Смерть" Маттиаса Гласнера, "Дьявольская баня" Северина Фиала и Вероники Франц, "Сыновья" Густава Меллера.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь". В 2024 году смотр пройдет с 15 по 25 февраля.