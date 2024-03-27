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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Перекрестные годы культуры России и Китая откроются в мае

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Перекрестные годы культуры России и Китая откроются в середине мая и продлятся до 2026 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы надеемся, что мы в середине мая сможем открыть такой марафон двухлетний с Китаем. Это будет два года культурных обменов очень интенсивных с КНР (...) и продлятся (перекрестные годы - ИФ) до конца 2025 года, мы залезем и в 2026 год", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в среду.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 гг. перекрестных Годов культуры России - Китая.

Владимир Путин Михаил Швыдкой Китай
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