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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Путин распорядился провести Годы культуры России - Китая в 2024-2025 гг.

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025гг перекрестных Годов культуры России - Китая.

"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024 - 2025 годах Годы культуры России - Китая", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации

Согласно распоряжению, правительство РФ должно утвердить состав российской части оргкомитета по подготовке и проведению Годов культуры России - Китая, а также оказывать необходимое содействие в работе оргкомитета.

Российской части оргкомитета необходимо в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, а также обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов РФ, заинтересованных организаций и взаимодействие с китайской стороной в целях подготовки и реализации мероприятий, следует из распоряжения.

Ранее Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину поздравления по случаю Нового, 2024 года и приближающегося Праздника Весны отметил, что "мероприятия, запланированные в рамках этого нового масштабного проекта (Годов культуры России и Китая), приобретают особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между странами".

В свою очередь премьер РФ Михаил Мишустин отметил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 20 декабря в Пекине, что Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с Китаем. "Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай. Завершились Годы физкультуры и спорта, в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Года культуры. Развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историей, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов", - заявил Мишустин.

Владимир Путин Китай
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