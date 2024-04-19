Евгений Миронов удостоен спецприза "Верю" ММКФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Народному артисту РФ, актеру театра и кино Евгению Миронову вручили специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского "Верю. Константин Станиславский" 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

"Обычно коллеги такие слова говорят только у гроба - ты великий русский артист, дорогой мой Женя. Миронов - действительно великий русский артист", - сказал президент фестиваля Никита Михалков, вручая награду.

В свою очередь Миронов поблагодарил за награду.

Миронов родился 29 ноября 1966 года. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского Театра-студии под руководством Олега Табакова. С декабря 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций.