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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Евгений Миронов удостоен спецприза "Верю" ММКФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Народному артисту РФ, актеру театра и кино Евгению Миронову вручили специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского "Верю. Константин Станиславский" 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

"Обычно коллеги такие слова говорят только у гроба - ты великий русский артист, дорогой мой Женя. Миронов - действительно великий русский артист", - сказал президент фестиваля Никита Михалков, вручая награду.

В свою очередь Миронов поблагодарил за награду.

Миронов родился 29 ноября 1966 года. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского Театра-студии под руководством Олега Табакова. С декабря 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций.

ММКФ Евгений Миронов
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