Венецианский кинофестиваль откроется в среду новым фильмом Тима Бертона

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Старейший международный киносмотр, 81-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду на итальянском острове Лидо.

Фильмом открытия смотра станет новая работа режиссера Тима Бертона "Битлджус Битлджус" - продолжение фильма Бертона 1988 года.

Программа и жюри

В этом году в основную программу кинофестиваля вошла 21 картина.

Среди фильмов, которые поборются за главные награды смотра - "Комната по соседству" испанского режиссера Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях, вторая часть фильма "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса, в котором главные роли исполнили Хоакин Феникс и певица Леди Гага, "Приказ" австралийского режиссера Джастина Курзель с Джудом Лоу, "Мария" чилийского режиссера Пабло Ларраин.

Кроме того, в основной конкурсной программе представлены фильмы "После битвы" итальянского режиссера Джанни Амелио, французская картина "И их дети после них" режиссеров Людовика и Зорана Бухерма, "Бруталист" американского режиссера Брэди Корбета, французская картина "Играть с огнем" Дельфины Кулин и Мюриэль Коулин, "Вермильо" итальянского режиссера Мауры Дельперо, "Сицилийские буквы" итальянского режиссера Фабио Грассадония, "Малышка" голландского режиссера Халины Рейн, "Странный" итальянского режиссера Лука Гуаданьино, "Любовь" норвежского режиссера Дага Йохана Хаугеруда, "Апрель" грузинского режиссера Деа Кулумбегашвили.

Также на награды смотра претендуют французская картина "Три друга" Эмманюэля Муре, испанско-аргентинская работа "Убить жокея" Луиса Ортега, "Я все еще здесь" бразильского режиссера Вальтера Саллеса, "Будущая дива" итальянского режиссера Джулии Штайгервальт, "Урожай" греческого режиссера Аниты Рейчел Цангари, "Юность - возвращение домой" китайского режиссера Бин Ван и "Чужие глаза" сингапурского режиссера Сью Хуа Йео.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стала французская актриса Изабель Юппер. Также в жюри вошли американский режиссер Джеймс Грэй, британский режиссёр Эндрю Хэй, польский режиссёр Агнешка Холланд, бразильский режиссёр и продюсер Клебер Мендонса Фильо, мавританский режиссёр Абдеррахман Сиссако, итальянский режиссёр Джузеппе Торнаторе, немецкий режиссёр Юлия фон Хайнц, и китайская актриса Чжан Цзыи.

О фестивале

Старейший киносмотр продлится до 7 сентября.

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.

По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва". Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.