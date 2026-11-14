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Большой театр представит серию опер и балетов в честь своего 250-летия

Большой театр представит серию опер и балетов в честь своего 250-летия
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит серию опер и балетов из исторического и мирового музыкального репертуара в рамках юбилейного года, сообщили в пресс-службе театра.

"В юбилейный год по инициативе генерального директора Большого театра Валерия Гергиева на сценах театра разворачивается настоящий парад шедевров мирового музыкального репертуара, объединяющий признанные произведения отечественной классики, легендарные постановки разных эпох и масштабные творческие проекты", - сказали в пресс-службе.

Особое внимание, уточнили в ГАБТ, уделяется возрождению исторического репертуара и представлению произведений, занимающих исключительное место в истории отечественного музыкального театра.

Среди значимых событий ноябрьской афиши в пресс-службе отметили оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, "Семён Котко" Сергея Прокофьева, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Хованщина" Модеста Мусоргского, "Мёртвые души" Родиона Щедрина, "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова и "Евгений Онегин" Петра Чайковского.

Помимо этого, в репертуар театра включены опера "Великан" и симфоническая сказка "Петя и волк" Прокофьева, балеты "Петрушка" и "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского, "Шехеразада" на музыку Римского-Корсакова и "Иван Грозный" на музыку Прокофьева.

За дирижёрским пультом Симфонического оркестра Большого театра выступит Гергиев.

По данным пресс-службы, в юбилейную афишу также вошли знаменитые балеты Дягилевской антрепризы и балет, ставший хитом в третьей четверти XX столетия.

"Одним из ярких событий ноября станет программа трёх одноактных балетов, созданных для легендарных "Русских сезонов" Сергея Дягилева: "Петрушка" и "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского и "Шехеразада" на музыку Николая Римского-Корсакова, которые будут представлены на Исторической сцене 24 и 25 ноября", - подчеркнули в театре.

Кроме того, 26 ноября состоится показ балета "Иван Грозный" на музыку Прокофьева в постановке Юрия Григоровича - одного из наиболее масштабных и драматически насыщенных произведений отечественного хореографического искусства. Спектакль представит звёздный состав исполнителей: Артемий Беляков (Иван IV), Светлана Захарова (Анастасия), Денис Родькин (Князь Курбский).

Для юных зрителей в Большом театре пройдут показы оперы "Великан" и симфонической сказки "Петя и волк" Прокофьева. Оба произведения будут представлены в Бетховенском зале Большого театра 28 ноября.

Большой театр
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