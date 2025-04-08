Минимум 600 тыс. IT-специалистов необходимо РФ дополнительно до 2030 года

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российской экономике необходимо дополнительно минимум 600 тыс. в IT-специалистов до 2030 года, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"На сегодняшний день самая, наверное, востребованная специальность в мире - это специальность в сфере IT. И только в Российской Федерации мы делаем прогноз о дополнительной потребности в IT-специалистах до 2030 года, и необходимо минимум 600 тыс. таких работников", - сказал Григоренко на торжественном открытии Международной ИТ-олимпиады для школьников, которое состоялось во вторник в координационном центре правительства РФ.

"На сегодняшний день любая компания, которая занимается бизнесом, не только в РФ и не только крупная, но и мелкая, любая, так или иначе либо в штате должна иметь специалиста по IT-технологиям, либо соответствующего специалиста покупать на рынке", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что олимпиада по IT - это не мероприятие, на котором оценивается уровень знаний, а "мероприятие, где выявляются таланты".

В свою очередь президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что для участия в олимпиаде зарегистрировались участники из 30 стран. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в олимпиаде принимают участие более 5 тыс. ребят, в том числе из 65 российских регионов.

Международная ИТ-Олимпиада - образовательная инициатива, направленная на выявление и поддержку талантливых школьников, которые развивают свои знания и навыки в области цифровых технологий, а также на международный обмен опытом в решении практических задач в области ИТ.

К участию в ИТ-Олимпиаде приглашаются школьники из РФ и зарубежных стран в возрасте от 14 до 18 лет. Организаторы рассчитывают, что участие в соревнованиях поможет подросткам углубить знания в машинном обучении и ИИ, кибербезопасности, криптографии, реверс-инжиниринге, алгоритмическом программировании и др.

На старте каждый участник может пройти тестирование по проверке уровня ИТ-знаний и по результату получить сертификат. До 18 апреля участникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности. С 23 по 25 апреля пройдет второй этап состязаний - командный полуфинал в формате Capturethe flag (захват флага). В полуфинал выходят команды по пять человек из тех, кто успешно прошёл первый этап.

100 участников, которые наберут больше всего баллов, примут участие в очном финале.

Победители будут определены с 30 мая по 3 июня в кампусе "Школы 21" в Нижнем Новгороде. Лучших участников наградят на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Награждение победителей состоится 3 июня.