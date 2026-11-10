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"Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

Остальное восстановить невозможно, сообщила компания

"Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" восстановила доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud, при этом остальные данные "восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе", сообщила компания во вторник.

"У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло - сохранены все 100%", - добавили в компании.

Работы по восстановлению осуществляются после того, как в октябре пострадали несколько ЦОДов "Яндекса" из-за БПЛА-атак.

После инцидентов Yandex Cloud поменял подход к бэкапам, добавили в компании. Если раньше резервное копирование нужно было активировать самостоятельно, то теперь при создании новых виртуальных машин оно включается по умолчанию (с возможностью отказа от опции).

"Инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах РФ. Количество локаций продолжит увеличиваться", - добавили в "Яндексе".

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОД в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.

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