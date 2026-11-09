Во Франции заподозрили КСИР в причастности ко взлому промышленных холодильников

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хакеры из Корпуса стражей исламской революции Ирана могли взломать в октябре систему управления холодильниками во французских супермаркетах, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

По их данным, французские службы возлагают на киберцентр КСИР ответственность за атаку на сотни супермаркетов и их системы управления холодильниками в ночь на 12 октября. Тогда хакеры получили контроль над холодильниками более чем в 700 супермаркетах, повысили в них температуру вплоть до 50 градусов по Цельсию, испортилось множество продуктов. Пострадали в том числе сети Intermarche, Cooperative U, Carrefour, Leclerc и Monoprix.

Большинство холодильных отделов супермаркетов подключены к интернету для удаленного обслуживания и оповещения о сбоях в системе.