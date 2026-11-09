Поиск

Во Франции заподозрили КСИР в причастности ко взлому промышленных холодильников

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Хакеры из Корпуса стражей исламской революции Ирана могли взломать в октябре систему управления холодильниками во французских супермаркетах, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

По их данным, французские службы возлагают на киберцентр КСИР ответственность за атаку на сотни супермаркетов и их системы управления холодильниками в ночь на 12 октября. Тогда хакеры получили контроль над холодильниками более чем в 700 супермаркетах, повысили в них температуру вплоть до 50 градусов по Цельсию, испортилось множество продуктов. Пострадали в том числе сети Intermarche, Cooperative U, Carrefour, Leclerc и Monoprix.

Большинство холодильных отделов супермаркетов подключены к интернету для удаленного обслуживания и оповещения о сбоях в системе.

Иран Carrefour КСИР Intermarche Франция Leclerc Monoprix
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военная миссия ЕС по оказанию помощи Украине продлена на два года

В Буэнос-Айресе на мессу папы римского пришли рекордные 2,5 млн человек

 В Буэнос-Айресе на мессу папы римского пришли рекордные 2,5 млн человек

Саудовский нефтепровод "Восток - Запад" подвергся очередной атаке

Во Франции заподозрили КСИР в причастности ко взлому промышленных холодильников

Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

 Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии

Французский дзюдоист Ринер решил баллотироваться в президенты

 Французский дзюдоист Ринер решил баллотироваться в президенты

Brent подешевела более чем на 4% до $94,15 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС примет участие в переговорах в Абу-Даби
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов