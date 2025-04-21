Поиск

В России уровень "пиратства" на рынке инженерного ПО вырос в 2024 году до 70%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уровень "пиратства" (использование нелицензионного и формально нелицензионного программного обеспечения) на российском рынке инженерного ПО в 2024 году вырос до 70% с 65% в 2023 году, заявил в интервью "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Нанософт" Андрей Серавкин.

"Ситуация двойственная - все лицензии на соответствующее ПО западных вендоров были объявлены вне закона - какие-то в 2023 году, какие-то в 2024 году, - рассказал Серавкин. - Та же Autodesk в начале 2024 года разослала всем российским заказчикам письма о том, что все ее ПО, которое они используют, теперь нелицензионное. Соответственно, все заказчики, которые после этого продолжают использовать ПО Autodesk, впрочем, как и других иностранных вендоров, перешли в серую зону - де-факто стали "пиратами", даже несмотря на то, что ранее заплатили деньги за этот софт".

По мнению Серавкина, ситуация постепенно будет меняться в лучшую сторону. Так, по его словам, сейчас заказчики активно формируют планы по переходу на соответствующий российский софт.

"Надо понимать, что такой переход не может быть одномоментным - по щелчку пальцев пересадить 2-3 тыс. инженеров с одного программного продукта на другой невозможно, - подчеркнул глава "Нанософт". - Я думаю, что де-юре заказчики в ближайшие несколько лет перейдут на использование инженерного ПО от российских разработчиков. Перейдут ли они на российский софт де-факто - вопрос открытый. Многое будет зависеть от того, как вендоры и их партнеры построят работу с заказчиками, какую техподдержку смогут им оказывать, как выстроят работу по доработке и развитию своих продуктов".

Серавкин рассказал также, что в 2024 году рынок инженерного ПО в России вырос на 16-18%, если отталкиваться от данных исследования компании Strategy Partners, которая оценивала объем рынка инженерного ПО в России по итогам 2023 года в 27 млрд рублей. При этом прогнозировалось, что этот рынок будет расти на все те же 16-18% в год (16% рост всего рынка, 18% - рост бизнеса российских вендоров) вплоть до 2030 года, по итогам которого его объем дойдет до 74 млрд рублей.

Сам рынок инженерного ПО включает в себя ряд сегментов - базовый САПР (системы автоматизированного проектирования) и отраслевые решения на его основе, САПР в строительстве и изысканиях, САПР в промышленности, технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM-системы), системы общих данных, PLM-системы (Product Lifecycle Management, предназначены для управления всем жизненным циклом продукта).

По словам Серавкина, на сегменты стройки и машиностроения приходится большая часть объема рынка. При этом сами сегменты приблизительно равны по коммерческой выручке. Впрочем, по его оценке, по количеству лицензий, по емкости сегмент стройки раза в два больше сегмента машиностроения.

"Необходимо учитывать, что стройка, по сравнению с машиностроением, сильно запаздывает по уровню цифровизации и проникновению цифры на следующие этапы строительства, - добавил Серавкин. - В машиностроении автоматизированы и этап проектирования, и этап производства, а в строительстве подавляющее большинство участников рынка находится на этапе автоматизации проектирования. Автоматизация на этапе строительства - как раз задача использования ТИМ - развитие этого направления только начинается".

Гендиректор "Нанософта" подчеркнул, что количество потребителей ТИМ в собственно строительстве на порядок больше, чем в проектировании, а в эксплуатации - на порядок больше, чем в строительстве.

"Нанософт" - российский разработчик инженерного ПО. По итогам 2024 года выручка компании по МСФО составила 4,1 млрд рублей (рост на 16%), показатель EBITDA - 1,8 млрд рублей (+22%), скорректированная чистая прибыль NIC - 2 млрд рублей (+31%).

В настоящее время компания готовится к проведению IPO на Московской бирже, в рамках которого планируется разместить акции допэмисии.

Изначально владельцем "Нанософта" являлся Игорь Ханин. В настоящее время акционерами компании являются 28 физических лиц (в том числе сотрудники "Нанософта") и ООО "Нанософт разработка". Последнее в конце прошлого года приобрело у акционеров "Нанософта" 6,2 млн акций ПАО за 776,9 млн рублей. Основные акционеры - Ханин (46,79%) и Андрей Малыгин (5,44%).

Strategy Partners ТИМ Нанософт Московская биржа Игорь Ханин Андрей Серавкин Андрей Малыгин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NYTimes сообщила об обсуждении возможной блокировки DeepSeek в США

NYTimes сообщила об обсуждении возможной блокировки DeepSeek в США

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

Минцифры РФ разработало правила формирования наборов обезличенных данных

Минцифры РФ разработало правила формирования наборов обезличенных данных

В РФ разработали правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

OpenAI сокращает сроки тестирования безопасности ИИ-моделей

Использующим VPN компаниям советуют отказаться от иностранных протоколов шифрования

Использующим VPN компаниям советуют отказаться от иностранных протоколов шифрования

Роскомнадзор и НСПК сообщили о сбоях в работе СБП в одном из банков

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Минимум 600 тыс. IT-специалистов необходимо РФ дополнительно до 2030 года

Минимум 600 тыс. IT-специалистов необходимо РФ дополнительно до 2030 года

Bloomberg сообщил о снижении активности Microsoft в сфере дата-центров

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости380 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6235 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });