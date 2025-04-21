В России уровень "пиратства" на рынке инженерного ПО вырос в 2024 году до 70%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уровень "пиратства" (использование нелицензионного и формально нелицензионного программного обеспечения) на российском рынке инженерного ПО в 2024 году вырос до 70% с 65% в 2023 году, заявил в интервью "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Нанософт" Андрей Серавкин.

"Ситуация двойственная - все лицензии на соответствующее ПО западных вендоров были объявлены вне закона - какие-то в 2023 году, какие-то в 2024 году, - рассказал Серавкин. - Та же Autodesk в начале 2024 года разослала всем российским заказчикам письма о том, что все ее ПО, которое они используют, теперь нелицензионное. Соответственно, все заказчики, которые после этого продолжают использовать ПО Autodesk, впрочем, как и других иностранных вендоров, перешли в серую зону - де-факто стали "пиратами", даже несмотря на то, что ранее заплатили деньги за этот софт".

По мнению Серавкина, ситуация постепенно будет меняться в лучшую сторону. Так, по его словам, сейчас заказчики активно формируют планы по переходу на соответствующий российский софт.

"Надо понимать, что такой переход не может быть одномоментным - по щелчку пальцев пересадить 2-3 тыс. инженеров с одного программного продукта на другой невозможно, - подчеркнул глава "Нанософт". - Я думаю, что де-юре заказчики в ближайшие несколько лет перейдут на использование инженерного ПО от российских разработчиков. Перейдут ли они на российский софт де-факто - вопрос открытый. Многое будет зависеть от того, как вендоры и их партнеры построят работу с заказчиками, какую техподдержку смогут им оказывать, как выстроят работу по доработке и развитию своих продуктов".

Серавкин рассказал также, что в 2024 году рынок инженерного ПО в России вырос на 16-18%, если отталкиваться от данных исследования компании Strategy Partners, которая оценивала объем рынка инженерного ПО в России по итогам 2023 года в 27 млрд рублей. При этом прогнозировалось, что этот рынок будет расти на все те же 16-18% в год (16% рост всего рынка, 18% - рост бизнеса российских вендоров) вплоть до 2030 года, по итогам которого его объем дойдет до 74 млрд рублей.

Сам рынок инженерного ПО включает в себя ряд сегментов - базовый САПР (системы автоматизированного проектирования) и отраслевые решения на его основе, САПР в строительстве и изысканиях, САПР в промышленности, технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM-системы), системы общих данных, PLM-системы (Product Lifecycle Management, предназначены для управления всем жизненным циклом продукта).

По словам Серавкина, на сегменты стройки и машиностроения приходится большая часть объема рынка. При этом сами сегменты приблизительно равны по коммерческой выручке. Впрочем, по его оценке, по количеству лицензий, по емкости сегмент стройки раза в два больше сегмента машиностроения.

"Необходимо учитывать, что стройка, по сравнению с машиностроением, сильно запаздывает по уровню цифровизации и проникновению цифры на следующие этапы строительства, - добавил Серавкин. - В машиностроении автоматизированы и этап проектирования, и этап производства, а в строительстве подавляющее большинство участников рынка находится на этапе автоматизации проектирования. Автоматизация на этапе строительства - как раз задача использования ТИМ - развитие этого направления только начинается".

Гендиректор "Нанософта" подчеркнул, что количество потребителей ТИМ в собственно строительстве на порядок больше, чем в проектировании, а в эксплуатации - на порядок больше, чем в строительстве.

"Нанософт" - российский разработчик инженерного ПО. По итогам 2024 года выручка компании по МСФО составила 4,1 млрд рублей (рост на 16%), показатель EBITDA - 1,8 млрд рублей (+22%), скорректированная чистая прибыль NIC - 2 млрд рублей (+31%).

В настоящее время компания готовится к проведению IPO на Московской бирже, в рамках которого планируется разместить акции допэмисии.

Изначально владельцем "Нанософта" являлся Игорь Ханин. В настоящее время акционерами компании являются 28 физических лиц (в том числе сотрудники "Нанософта") и ООО "Нанософт разработка". Последнее в конце прошлого года приобрело у акционеров "Нанософта" 6,2 млн акций ПАО за 776,9 млн рублей. Основные акционеры - Ханин (46,79%) и Андрей Малыгин (5,44%).