Шадаев сообщил, что 95% россиян старше 14 лет пользуются "Госуслугами"

Это свыше 117 млн человек

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более 117 млн или 95% россиян старше 14 лет, а также более 3,5 млн мигрантов зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Госуслуги" стали полноценной системой массового и, самое главное, непрерывного обслуживания наших граждан. Число зарегистрированных российских пользователей на портале уже больше 117 млн, это 95% наших граждан старше 14 лет, у нас на портале можно зарегистрироваться только после получения паспорта", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"И ещё у нас на портале за это время зарегистрировались 3,5 млн мигрантов. Он используется для получения разных сервисов мигрантами", - добавил министр.

По его словам, ежедневно сервисами портала пользуется более 10 млн человек.

"И (портал - ИФ) "Госуслуги" сейчас занимают восьмое место по популярности среди всех российских интернет-сервисов", - сказал глава Минцифры.

В настоящее время на портале доступны более 200 массовых социально значимых федеральных и региональных услуг, и в 2024 году "граждане воспользовались сервисами портала, в том числе и для получения различных услуг 750 млн раз и 170 млн раз оплатили пошлины и штрафы", отметил Шадаев.