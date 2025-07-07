Документы о признании в РФ ученой степени или звания другой страны можно будет получить на "Госуслугах"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об изменении процедуры выдачи свидетельства о признании в РФ ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, документы можно будет получить через портал госуслуг.

"Изменения затронут и федеральную информационную систему государственной научной аттестации, сервисы которой планируются перевести на реестровую модель, что позволит получать электронные документы вместо бумажных при подаче заявлений через портал госуслуг. Это также касается и процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, и обращении ученых за получением жилищных сертификатов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, организации, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью, смогут через единый портал направить заявление о предоставлении налоговых льгот.

"Важно упростить людям и бизнесу доступ к государственным услугам, чтобы эти процедуры были необременительными и удобными", - отметил он.