Поиск

Документы о признании в РФ ученой степени или звания другой страны можно будет получить на "Госуслугах"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об изменении процедуры выдачи свидетельства о признании в РФ ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, документы можно будет получить через портал госуслуг.

"Изменения затронут и федеральную информационную систему государственной научной аттестации, сервисы которой планируются перевести на реестровую модель, что позволит получать электронные документы вместо бумажных при подаче заявлений через портал госуслуг. Это также касается и процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, и обращении ученых за получением жилищных сертификатов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, организации, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью, смогут через единый портал направить заявление о предоставлении налоговых льгот.

"Важно упростить людям и бизнесу доступ к государственным услугам, чтобы эти процедуры были необременительными и удобными", - отметил он.

Михаил Мишустин Госуслуги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 20 рейсов задержано или отменено в калининградском "Храброво"

Машины с системами РЭБ будут дежурить у мест массовых мероприятий в Ленобласти

Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта

Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Рынок бензинов подает тревожные сигналы. Обзор

Задержаны четверо россиян, совершавшие диверсии по заданию мошенников

Военная операция на Украине

Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Обломки БПЛА упали на ж/д пути на юге Воронежской области

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 91 украинского БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6687 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });