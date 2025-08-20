Код для входа на "Госуслуги" можно будет получить в мессенджер Max

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Одноразовый код для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) после завершения тестового периода всем пользователям можно будет получать в национальном мессенджере Max, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

"Никому никогда не сообщайте логин, пароль и коды для входа в учётную запись Госуслуг. А где получать эти коды - выбирайте сами. Сегодня появился ещё один вариант - мессенджер Мах. В него придёт одноразовый код (OTP-код). Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи Госуслуг. Сервис разработан по закону о национальном мессенджере", - говорится в сообщении.

"Речь идёт только о втором факторе защиты Госуслуг. Для смены пароля и восстановления доступа к учётной записи по-прежнему нужно СМС", - подчеркнули в Минцифры.

Там напомнили про другие варианты второго фактора защиты Госуслуг: СМС-код, TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей, а также биометрия.

По информации Минцифры, получение кода в Max - "такой же надёжный способ подтвердить вход, как и уже существующие, но с рядом преимуществ". В частности, отметили там, он защищает от мошенников: "Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника; если ответы вызовут подозрение - он не выдаст код и предупредит об опасности".

Кроме того, отмечают в ведомстве, такой способ "не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если вы уже пользуетесь мессенджером Мах", а также "позволяет получить код для входа на Госуслуги тем, кто не имеет возможности получать СМС".