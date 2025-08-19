Число пользователей мессенджера Max достигло 18 млн

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Количество пользователей национального мессенджера Max достигло 18 млн, сообщает во вторник пресс-служба сервиса.

"В Max зарегистрировались 18 млн пользователей. Активнее всего регистрируются в Max жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS - 26% и 1% - на версии для ПК", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с момента запуска Max пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. "Средняя длительность голосового вызова составила восемь минут, группового - почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч", - заявляют в пресс-службе Max.

Там напомнили, что 14 июля Max начал тестировать каналы. В тестировании принимают участие более 300 авторов, чье суммарное количество подписчиков составляет более 2 млн пользователей. Среди компаний каналы завели Сбер, Авиасейлс, Газпромбанк, OZON, "Золотое Яблоко" и Т-Инвестиции, говорится в сообщении.

Закон о создании национального мессенджера был принят в июне. 15 июля правительство РФ определило компанию "Коммуникационная платформа", которая является "дочкой" VK, обеспечивающей работу и развитие национального сервиса обмена информацией.

Первая версия платформы Мах была представлена VK в конце марта 2025 года; на конец июня количество пользователей составляло 1 млн.