OpenAI выпустила новую версию ИИ-модели GPT

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская OpenAI выпустила свою "самую умную и интуитивно понятную" ИИ-модель GPT-5.5, говорится в блоге компании.

Новая модель "быстрее понимает, что вы хотите сделать, и может взять больше работы на себя", заявляет OpenAI и отмечает ее способности в написании и отладке кода, изучении онлайн-ресурсов, анализе данных, создании документов и таблиц, управлении программным обеспечением и переключении между разными инструментами для выполнения одной задачи.

Компания утверждает, что можно поручить модели запутанную задачу из нескольких частей и не отслеживать каждый шаг. Она сама составит план, применит инструменты, проверит работу и разрешит двусмысленность, пишет OpenAI.

Особый прогресс GPT-5.5 помимо прочего демонстрирует на ранних этапах научных исследований и в автоматизации разработки ПО через агентский функционал, но скорость работы от этого не страдает.

В четверг модель стала доступна пользователям платформы для разработчиков Codex и чат-бота ChatGPT на тарифах Plus, Pro, Business и Enterprise. В скором времени также ожидается открытие доступа через интерфейс программирования приложений (API).

