OpenAI вложит до $1,5 млрд в "лучшего" интегратора ИИ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI вложит до $1,5 млрд в новое совместное предприятие с фондами прямых инвестиций, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, OpenAI на первом этапе инвестирует $500 млн в виде собственных акций и сможет вложить дополнительный $1 млрд позднее. В будущем эти акции могут быть использованы для заключения сделок по покупке технологий и объектов интеллектуальной собственности.

Еще $4 млрд вложат другие инвесторы, включая TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield и Goanna Capital.

Закрытие инвестраунда ожидается в начале мая, общая оценка стоимости - на уровне $10 млрд.

СП под условным названием DeployCo будет интегрировать искусственный интеллект в бизнес портфельных компаний фондов-инвесторов и других предприятий. Его задачей будет ускорение внедрения инструментов OpenAI в рабочие процессы организаций в целях активного освоения корпоративного сегмента, где сейчас на первых ролях Anthropic. DeployCo будет одним из ключевых элементов этой кампании, над которой OpenAI работает вместе с консалтинговыми фирмами, включая McKinsey и Accenture.

Новая компания получает доход за то, что "лучше всех внедряет ИИ", говорит один из источников. "Если мы в самом начале этого цикла (внедрения ИИ - ИФ), то это очень ценный актив", - отмечает он.

OpenAI будет мажоритарным акционером DeployCo и получит акции с увеличенными правами голоса (super-voting shares). Фонды будут участвовать в капитале СП на протяжении пяти лет, а OpenAI гарантирует им годовую доходность в 17,5%. По словам источника FT, это нижняя планка, и доходность ожидается значительно выше.

Совместным предприятием управляет Брэд Лайткеп - до недавних пор главный операционный директор OpenAI, которая переводит туда и других сотрудников. СП также набирает персонал самостоятельно.

Между тем Anthropic обсуждает с фондами прямых инвестиций, включая Blackstone и Hellman & Friedman, создание совместного предприятия в сфере консалтинга для содействия внедрению новых ИИ-технологий в процессы широкого спектра компаний, сообщают источники FT.