МВД предупредило о возможности взлома роутеров граждан мошенниками для IT-преступлений

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мошенники через взлом роутеров совершают преступления, ответственность за которые ложится на пользователей сети, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в понедельник.

"Получив доступ к маршрутизатору, злоумышленник фактически контролирует весь интернет-трафик в сети. Под угрозой оказываются все подключенные устройства: смартфоны, компьютеры и элементы умного дома", - говорится в сообщении.

"Доступ к таким устройствам продается. Через них совершаются противоправные действия, а формально ответственность ложится на владельца сети", - отметили в МВД.

Там напомнили, что "роутер - это точка, через которую проходит вся информация". "Изменив настройки, например, DNS, злоумышленник может перенаправлять пользователя на поддельные сайты и получать логины, пароли и платежные данные", - пояснили в УБК.

Взломанный роутер, по данным МВД, "превращается в инструмент для атак: рассылки спама, DDoS и подбора паролей". "При этом вся активность будет идти с вашего IP-адреса", - добавили в управлении.

МВД России
