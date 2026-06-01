Число жертв IT-преступлений среди детей и подростков выросло в РФ вдвое за год

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Число несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, за год в РФ увеличилось вдвое. Об этом сообщили в понедельник в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"В прошлом году жертвами IT-преступлений стали более 13 тыс. несовершеннолетних – почти вдвое больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

В УБК пояснили, что "злоумышленники ищут детей в мессенджерах, соцсетях и онлайн-играх, предлагая подарки, бонусы или лёгкий заработок, чтобы получить доступ к аккаунтам, игровым ценностям и банковским картам родителей".

"Распространенные схемы: "угон" учетных записей через фишинговые ссылки и запрос кодов подтверждения, фальшивые магазины с предоплатой, а также вовлечение в "заработок", перерастающий в оформление карт или рассылку мошеннических сообщений", - подчеркнули в МВД.

По данным ведомства, "особую угрозу представляют многоэтапные атаки, нацеленные на деньги родителей, в которых ребёнок становится инструментом".

"Под видом игрового бонуса, конкурса или техподдержки получают доступ к его контактам и устройству, а затем давят психологически - сообщениями о взломе, проблемах с экзаменами, уголовной ответственности или якобы неприятностях у родителей", - рассказали в УБК.

В результате дети передают данные карт, показывают через видеосвязь квартиру, диктуют коды из SMS, переводят или передают курьерам денежные средства родителей, отмечается в документе.

Между тем, как считают в правоохранительных органах, "большинство этих преступлений можно было предотвратить, соблюдая базовые правила цифровой гигиены и сформировав доверительное общение в семье".

