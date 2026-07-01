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Сервис "Приобретение недвижимости" на "Госуслугах" в июле дополнят биометрией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сервис в формате "жизненная ситуация", посвященный приобретению недвижимости, на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") в ближайшее время будет дополнен функцией подачи документов на регистрацию права собственности с использованием данных из Единой биометрической системы (ЕБС), сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Уже в июле функция подтверждения личности по биометрии будет интегрирована в обновленную жизненную ситуацию "Приобретение недвижимости" на "Госуслугах". Сервис, с одной стороны, облегчит регистрацию права собственности в онлайне, с другой стороны, станет дополнительным инструментом защиты участников сделки. Биометрия - это ещё один способ подтверждения онлайн-операций наряду с квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух инструментов обеспечит максимальный уровень защищённости граждан при проведении сделок в режиме онлайн. При этом каждый может выбрать, как именно заключить сделку - дистанционно или в очном формате", - сказали в аппарате.

Там уточнили, что этот сервис реализован Росреестром, Минцифры, Центром биометрических технологий и Аналитическим центром при правительстве РФ в рамках федерального проекта "Государство для людей" на базе ЕБС - государственной информационной системы (ГИС), с использованием которой предоставляется более 20 услуг. В число этих услуг входит бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, посадка на самолёт, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ без паспорта и ряд других.

В аппарате напомнили, что на портале "Госуслуг" можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку, и добавили, что в ЕБС "биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы".

Госуслуги Дмитрий Григоренко
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