Принят закон о выдаче квалифицированной электронной подписи международным организациям

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 1182063-8 о выдаче усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) международным и межправительственным организациям, их филиалам и представительствам на территории России.

Законопроект в марте внесло в парламент правительство.

Сейчас закон регулирует выдачу УКЭП юридическим лицам, ИП, физлицам, иностранным организациям и госорганам, но международные организации в этот перечень не входят. Закон добавляет их в ключевые статьи закона "Об электронной подписи", в том числе в перечень субъектов, которые могут получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, в определение владельца сертификата и в правила выдачи сертификатов. Выдачу сертификатов международным организациям будет осуществлять удостоверяющий центр ФНС.

Закон также меняет порядок указания имени, отчества и фамилии в сертификате, позволяя получать сертификаты иностранным гражданам, у которых нет отчества.

Иностранный гражданин, обратившийся в удостоверяющий центр ФНС за сертификатом от имени юридического лица, его филиала, представительства или как индивидуальный предприниматель, сможет пройти идентификацию без личного присутствия через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), если сведения поступили в ЕБС из государственной системы миграционного и регистрационного учета. Исключение сделано для иностранных граждан, законно проживающих в России не менее пяти лет на дату обращения за сертификатом: они будут идентифицироваться независимо от источника поступления биометрии в ЕБС.

Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. Первоначально его вступление в силу предполагалось с 1 сентября 2026 года, однако ко второму чтению срок был перенесен на год.