В Минцифры создали штаб по защите сетей связи от деструктивного воздействия

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил, что в министерстве создан штаб по защите сетей связи от внешнего деструктивного воздействия, которым уже определен перечень защищаемых объектов.

"Кроме обеспечения киберзащиты, сегодня важно обеспечить и физическую защиту. В министерстве организован отраслевой штаб по защите сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. В его работе определен перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите, организовано взаимодействие с Единым национальным центром и министерством обороны РФ", - сказал Угнивенко на 25-м юбилейном форуме "Спектр".

По его словам, "штабом утверждены требования по защите объектов связи, учитывающие специфику отрасли".

"Особое внимание уделено резервированию узлов связи и магистральных линий. Наличие резервирования позволяет операторам продолжать оказание услуг даже при разрушении их сетевых узлов или восстанавливать их в кратчайшие сроки", - сказал замглавы Минцифры.

Он отметил, что в рамках этой работы удается сохранить необходимый баланс.

"Подчеркну, такой подход позволяет сохранять баланс между обеспечением надёжности сети и возможностью ее дальнейшего развития. Требования не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру, но обеспечивать необходимый и достаточный уровень безопасности, - сказал Угнивенко.