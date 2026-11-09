NHTSA проверит 2895 машин Waymo на соблюдение ПДД рядом со школьными автобусами

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) проведет проверку 2895 беспилотных автомобилей, эксплуатируемых компанией Waymo (входит в Alphabet Inc.), в связи с выявлением новых случаев нарушения ими правил движения вблизи школьных автобусов.

Автомобили Waymo продолжали двигаться мимо школьных автобусов с включенными сигналами остановки, даже если изначально сбрасывали скорость или останавливались перед ними, отметил регулятор.

Предполагалось, что этот дефект был устранен в рамках отзыва в декабре 2025 года. Тогда Waymo заявила, что внесла необходимые изменения в программное обеспечение беспилотных авто.

NHTSA планирует определить адекватность мер, принятых компанией для устранения неисправности, а также установить причины новых инцидентов.