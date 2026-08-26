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Waymo начнет тестировать беспилотные автомобили в Мюнхене

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.) сообщила, что скоро начнет испытания своих беспилотных автомобилей в Мюнхене. Коммерческий запуск сервиса заказа роботакси для широкой публики планируется на конец 2027 года.

"Мы применяем строгий, поэтапный подход, который начинается с высокоточного картографирования местных уличных сетей и тестирования с участием обученных специалистов по автономному вождению, - говорится в сообщении. - Мы рассчитываем инвестировать в развитие местного автопарка, создавать высококвалифицированные рабочие места и предоставлять безопасные и надежные услуги жителям и гостям города".

Waymo заявила, что ведет переговоры с местными и федеральными властями по вопросам получения необходимых разрешений для предоставления своих услуг в Германии.

Waymo Мюнхен США Германия
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