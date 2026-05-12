Waymo отзывает 3,8 тысячи роботакси из-за проблем во время ливней

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU -Американская Waymo (наряду с Google входит в Alphabet Inc.), специализирующаяся на самоуправляемых автомобилях, отзывает около 3,8 тысячи роботакси в США из-за риска, что они могут заехать на затопленные водой улицы на высокой скорости, сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения NHTSA

В конце апреля один автомобиль Waymo в сильный дождь выехал на затопленную улицу в городе Сан-Антонио, соблюдая обычный скоростной режим. Пассажиров в автомобиле не было, никто не пострадал.

Компания ищет решение проблемы. А пока она обновила свои карты и ужесточила ограничения для работы в плохую погоду.

Alphabet Inc NHTSA Waymo США
