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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Компания VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба VK в понедельник.

"Совет VK станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты также будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях", - говорится в сообщении.

В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации "Опора России".

По словам генерального директора VK Владимира Кириенко, сейчас во "ВКонтакте" свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей. За последние выходные было создано более 100 тыс. бизнес-сообществ.

Ранее VK запустила поддержку малого и среднего бизнеса и усилила взаимодействие с предпринимателями на своей платформе. В компании заявляли, что на платформе "Бизнес ВКонтакте" предпринимателям доступны инструменты для запуска и развития своего дела.

VK

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