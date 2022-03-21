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Минцифры предлагает распространить льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает распространять льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, говорится в сообщении ведомства.

Президент РФ Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. В их числе - освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года, льготные кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Кроме того, действующие сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу. Работникам также будет доступна льготная ипотека.

Как говорится в сообщении Минцифры, планируется, что на льготы смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников. Минцифры также предлагает упростить оформление грантов для таких фирм.

"Считаем необходимым упростить процедуру оформления заявок на гранты, а также изменить объем софинансирования. Планируется, что 80% будет поступать от РФРИТ и 20% - от компании, которая получает такой грант", - рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Министерство также предлагает упростить решение вопроса залогового обеспечения кредитов. "Проработаем залог нематериальных активов, готовы давать кредиты под 3% на новые разработки. Стоит отметить, что Минцифры России не планирует заменять процедуру кредитования, мы лишь обеспечиваем доступность для новых разработок и текущей деятельности", - сказал Шадаев.

Минцифры также подготовило проект постановления, который регламентирует порядок предоставления отсрочки от армии.

"Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но, если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников. Минцифры также предлагает сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии. Если в течение года выпускник устраивается на работу в аккредитованную ИТ-компанию, он сможет претендовать на такую меру", - отметил Шадаев.

Как говорится в сообщении, Минцифры планирует вести реестр всех призывников, которые получили соответствующие освобождения. Кроме того, в ближайшее время Минцифры опубликует проект постановления о критериях предоставления льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний.

Минцифры РФ digital
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