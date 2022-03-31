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VK рассматривает возможность продажи игрового подразделения My.Games

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Холдинг VK (ранее Mail.ru Group) изучает возможность продажи своего игрового подразделения My.Games, приносящего ему треть выручки; покупателей ищут в азиатском и ближневосточном регионах, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Они стали активно искать покупателя через неделю после начала спецоперации. Проблема в том, что My.Games - основной источник валютной выручки, а санкции, наложенные на гендиректора компании Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров", - сказал изданию источник на российском рынке разработки видеоигр.

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Источник, близкий к правительству, сообщил "Коммерсанту", что недавно руководство VK встречалось с представителями крупнейшей китайской игровой студии Tencent Games и на этой встрече могла подниматься тема продажи.

По его словам, сделка может носить формальный характер: холдинг передаст лицензии на продажу своих игр, а сама разработка продолжится в России, "получится своеобразное прокси-юрлицо", что даст VK возможность сохранить валютную выручку. В компании отказались от комментариев.

Как рассказал источник "Коммерсанта" на игровом рынке, российские разработчики игр столкнулись с серьезными проблемами, связанными с валютными транзакциями и оплатой бизнес-сервисов. "Мы все сидим на иностранном софте как для разработки, так и для отладки бизнес-процессов. Проще говоря, если у нас отвалятся Google Documents, вся работа встанет. Проблему решает смена юрисдикции: ты запускаешь офис в условном Казахстане", - сказал собеседник издания.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 22 марта My.Games изменила юрлицо - с ООО "Мэйл.ру Технологии" на ООО "Май Геймз", а 1 марта компания зарегистрировала более 200 доменов, часть из которых содержит названия ее игр (allodsgame.ru, dancehero.ru и т. д.). Большая часть доменов неактивна, а некоторые (например, "Играй.рф") ведут на сайт My.Games. В компании уверяют, что продолжат вести работу по всему миру и развиваться и дальше как часть VK.

My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств (всего в портфеле больше 150 игр), компания также продает игры через свой магазин приложений. My.Games имеет 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии. По итогам 2021 года выручка поднялась на 10,5% - до 43,8 млрд руб. My.Games приносит VK треть всей выручки. По итогам III квартала 2021 года 77% выручки компания получила за пределами РФ и СНГ, ее ключевые рынки - США, Германия и Франция.

VK My.Games
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