Российский магазин приложений, разрабатываемый VK, получит название RuStore

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский магазин приложений, основным разработчиком которого выступает интернет-холдинг VK, будет называться RuStore - холдинг подал заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков, следует из данных информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

VK подал три заявки за регистрацию товарного знака с названием RuStore и различными логотипами в конце апреля. Кроме того, холдинг зарегистрировал домен rustore.ru.

"RuStore - это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на РИФе (Российский интернет форум - ИФ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что разработка магазина приложений ведется крупными российскими бигтех-компаниями во главе с VK без привлечения бюджетных средств. Запуск первой бета-версии планируется до конца мая. Магазин приложений создается для устройств на ОС Android.

Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, Минцифры РФ должно до 1 июня обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Мишустин отмечал, что иностранные платформы - App Store и Google Play - могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения, и обратился к российским разработчикам с призывом создать отечественную экосистему.