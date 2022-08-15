Квартальная выручка Positive Technologies по МСФО удвоилась до 2,1 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Выручка российского разработчика решений в области информационной безопасности Positive Technologies по МСФО во II квартале 2022 года составила 2,1 млрд рублей, что почти в два раза большие аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания.

Ее чистая прибыль в апреле-июне составила 235 млн рублей, тогда как годом ранее был отмечен убыток в размере 170 млн рублей.

Показатель EBITDA вырос в отчетном периоде до 423 млн рублей против 5 млн рублей годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 20% по сравнению с 8% годом ранее.

Также в сообщении отмечается, что чистый долг по состоянию на 30 июня текущего года составил 1,7 млрд рублей, что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года.

Основную часть объема продаж Positive Technologies (около 75%) обеспечивают крупные корпоративные заказчики. В I полугодии число крупных корпоративных клиентов, которые закупали товары, работы, услуги Positive Technologies, выросло на 43%. При этом общее количество активных клиентов, которые приобрели продукты компании, увеличилось на 18%. Общее число заказчиков, использующих продукты Positive, компания оценивает в 2,7 тысяч.

Основной операционной компанией группы Positive Technologies является АО "Позитив Текнолоджиз". Она на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив", часть бумаг которой размещены на Московской бирже (free float составляет около 10%). Основными акционерами "Группы Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 8,81% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (8,8%), Юрий Максимов (47,08%), Борис Симис (5,5%).

По итогам 2021 года выручка "Группа Позитив" по МСФО составила 7,1 млрд рублей, что на 28% больше аналогичного показателя 2020 года. Чистая прибыль по итогам года составила 1,9 млрд рублей, что на 26,5% больше аналогичного показателя предыдущего года. По данным компании, EBITDA выросла в прошлом году до 2,7 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2020 году. При этом рентабельность по EBITDA составила 38% против 39% годом ранее.

"Группа Позитив" направила на выплату дивидендов за 2021 год половину чистой прибыли - 950 млн рублей. Размер дивидендов составил 14,4 рубля на акцию.