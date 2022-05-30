Разработчик "Эльбрусов" запланировал перенести их производство с Тайваня в Зеленоград

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Компания "МЦСТ", разработчик российских процессоров "Эльбрус", ведет переговоры о возможности переноса их производства с Тайваня на российский завод "Микрон" (Зеленоград), сообщает РБК со ссылкой на источник. Эту информацию изданию подтвердил замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина.

Ранее процессоры "Эльбрус" выпускала тайваньская TSMC. После 24 февраля она прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США. Одновременно производители процессоров Intel и AMD отказались поставлять свою продукцию в Россию.

Как пояснил РБК Трушкин, санкции закрыли для МЦСТ доступ к зарубежным фабрикам, поэтому компания рассматривает переход на российские мощности, где "можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков".

По словам источника РБК на ИТ-рынке, для переноса производства на "Микрон" МЦСТ потребуется не меньше года и несколько миллиардов рублей.

При этом уровень развития технологий в России на порядок ниже: фабрики TSMC могут производить процессоры по техпроцессу от 90 нанометров (нм) до 5 нм, а также работает над топологией 2 нм, а на "Микроне" применяется технология 180-90 нм.

По словам источника РБК, переход на 90 нм - большой шаг назад, который показывает, что "в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договоренности с другими зарубежными фабриками". По словам собеседника издания, произведенные на "Микроне" "Эльбрусы" можно будет использовать "разве что в тонких клиентах (компактных компьютерах без жесткого диска, загрузка основной операционной системы которого происходит на сервере), кассовых аппаратах или в каком-то спецприменении".