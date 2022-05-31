РКН опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube в России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не принимал ограничительных мер к YouTube в России, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Трафик данного сервиса в России не ограничивается", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

Ранее в СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в управлении Ромкомнадзора по Якутии о том, что ведомство начало замедлять в России трафик YouTube.

Ранее РКН заявлял, что YouTube "выступает ключевой площадкой по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента". По данным РКН, с конца февраля 2022 года видеохостинг, принадлежащий Google, "принимает активное участие в информационной кампании с элементами гибридной войны, направленной на дестабилизацию российской государственности, дискредитацию вооруженных сил РФ, а также против российских граждан".

Кроме того, ведомство обвинило платформу в цензуре. По его данным, с 2020 года выявлено более 80 случаев ограничения доступа как к целым аккаунтам, так и к отдельным материалам российских youtube-каналов.

17 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил на форуме "Новые горизонты", что блокировка YouTube в России не планируется. "Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", - сказал он. По его мнению, "конкуренция - это двигатель прогресса, а закрытие - это крайняя мера".

"Если только это не переходит определенную грань, конечно, когда все-таки возможности по доступу к аудитории используются для того, чтобы навязывать информационную повестку, которая в общем враждебна для нашей страны", - добавил глава Минцифры.