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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

РКН выявил более 80 фактов цензуры российских СМИ и ресурсов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор зафиксировал более 80 фактов цензуры со стороны иностранных интернет-площадок в отношении СМИ РФ, общественных организаций и общественных деятелей, заявил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

"82 факта мы выявили на сегодняшний день цензурирования со стороны интернет-площадок наших СМИ, материалов, аккаунтов. В основном это средства массовой информации", - сказал Субботин журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Также цензуре подверглись и общественные организации, общественные деятели, добавил он.

Ранее в РКН сообщали, что с 2020 года выявлено порядка 70 случаев ограничения доступа как к целым аккаунтам, так и к отдельным материалам российских youtube-каналов.

Роскомнадзор Вадим Субботин
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