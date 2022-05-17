Глава Минцифры заявил об отсутствии планов закрытия YouTube в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Блокировка видеохостинга YouTube в России не планируется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", - сказал Шадаев во вторник на форуме "Новые горизонты" российского общество "Знание".

"Конкуренция - двигатель прогресса, поэтому все-таки закрытие - это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива. Если только это не переходит определенную грань, конечно, когда все-таки возможности по доступу к аудитории используются для того, чтобы навязывать информационную повестку, которая в общем враждебна для нашей страны", - добавил Шадаев.

"Приоритет наш - это современные цифровые сервисы, которые должны быть доступны каждому гражданину независимо от того, в какой части страны он находится. Задача наша - чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции. Только это двигатель прогресса", - отметил глава Минцифры.

Он напомнил историю поисковика "Яндекс", который вырос из соперничества с поиском Google. "Мы же не ограничиваем доступ к поиску Google, и это мотивирует в том числе "Яндекс" бороться за свою долю на рынке, инвестировать в технологии", - сказал Шадаев.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что YouTube "выступает ключевой площадкой по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента". По данным РКН, с конца февраля 2022 года видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, "принимает активное участие в информационной кампании с элементами гибридной войны, направленной на дестабилизацию российской государственности, дискредитацию вооруженных сил РФ, а также против российских граждан".

Кроме того, ведомство обвинило платформу в цензуре. По его данным, с 2020 года выявлено порядка 70 случаев ограничения доступа как к целым аккаунтам, так и к отдельным материалам российских youtube-каналов.