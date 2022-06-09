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Intel остановит наем сотрудников в отдел компьютерных чипов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская корпорация Intel приостановит наем новых сотрудников в подразделение, производящее чипы для ПК, и изменит план капиталовложений на краткосрочную перспективу на фоне возросшей экономической неопределенности. Об этом представитель компании сообщил The Wall Street Journal.

"Изменение приоритизации в плане капвложений позволит нам лучше справиться с макроэкономической неопределенностью, реализовать стратегию и исполнить обещания перед клиентами, акционерами и сотрудниками", - сказал он.

Intel также отметила начало долгосрочного цикла роста полупроводниковой промышленности.

В рамках плана по реформированию капвложений компания временно приостановит прием на работу новых сотрудников в отдел Client Computing Group, занимающийся выпуском и продажей чипов для компьютеров и ноутбуков, сообщил осведомленный источник WSJ. В последнее время спрос на ПК оказался ограниченным из-за локдаунов и новых ковидных ограничений в Китае, что негативно сказалось на работе подразделения.

Intel предпринимает эти шаги одновременно с намерением расширить производственные мощности. Компания ранее объявляла о планах строительства новых заводов по производству чипов в США и Европе на общую сумму, превышающую $100 млрд.

План производственной экспансии во многом стал результатом ожиданий роста полупроводниковой промышленности в ближайшие годы на фоне устойчивого спроса в мире на цифровые продукты и сервисы. Руководство компании прогнозирует, что рынок полупроводников за десятилетие увеличится почти вдвое, до более $1 трлн.

Intel США Client Computing Group Китай
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