Samsung Electronics сокращает объем заказов из-за опасений насчет инфляции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co сокращает объем заказов и просит поставщиков отложить отправку продукции на несколько недель на фоне опасений по поводу инфляции и запасов продукции, пишет издание Nikkei Asia.

В сообщении говорится, что сокращение коснулось заказов компонентов для телевизоров, бытовой техники и смартфонов.

Samsung - один из крупнейших в мире производителей потребительской электроники, занимающий лидирующие позиции в ряде сегментов.

С проблемами, касающимися запасов продукции и поставок, столкнулись также другие крупные мировые компании. Так, на минувшей неделе финансовый директор американской Intel Corp. сказал инвесторам, что деловая обстановка существенно изменилась по сравнению с той, что наблюдалась всего месяц назад. Он отметил, что проблемы с сокращением объема запасов и поставкой компонентов оказались "значительно хуже, чем мы ожидали". Intel - крупнейший производитель процессоров для персональных компьютеров в мире.

Аналитики в последнее время стали ухудшать ожидания относительно всего текущего года. Исследовательская компания International Data Corp. в июне ухудшила прогноз мировых поставок персональных компьютеров в 2022 год: теперь она ожидает падения показателя на 8,2%, тогда как ранее прогнозировала снижение на 1%. В числе поводов для беспокойства компания назвала опасения по поводу спроса и проблемы в цепях поставок.

Акции Samsung Electronics по итогам торгов в Сеуле в пятницу подешевели на 1,8%. С начала года их цена упала на 23,7%.