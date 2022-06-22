Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на продающиеся в России гаджеты.

"Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 149602-8, внесенному в Госдуму в среду.

В ней отмечается, что "предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг".

Предполагается, что в такой магазин приложений будет включаться программное обеспечение согласно перечню, утверждаемому Минцифры России. При этом создание площадки осуществляется без привлечения средств бюджета РФ.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы "О защите прав потребителей" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Отмечается, что законопроект обусловлен необходимостью обеспечения граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия в условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры. Авторы документа напоминают, что в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в РФ.

В конце мая интернет-холдинг VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в консорциуме с 10 российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры РФ. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android.

В середине мая также был запущен магазин приложений NashStore, созданный АНО "Цифровые платформы".