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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

"Роскосмос" сообщил об атаке хакеров из Екатеринбурга на его сайт

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сайт "Роскосмоса" атакован хакерами из Екатеринбурга, сообщил в Telegram руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

"После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений", сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке, - написал он. - На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга".

11 апреля в "Роскосмосе" сообщили об участившихся попытках зарубежных хакеров взломать сайт госкорпорации и об успешном отражении этих атак.

26 февраля в госкорпорации также сообщали о массированной DDoS-атаке на сайт "Роскосмоса". В марте сообщалось о DDoS-атаках на сайт ракетно-космической корпорации "Энергия".

Роскосмос Дмитрий Струговец Екатеринбург
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