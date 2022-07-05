Назначен новый управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и СНГ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Управляющим директором "Лаборатории Касперского" в России и СНГ с июля стала Анна Кулашова, ранее работавшая в руководстве российского подразделения Microsoft. Об этом сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского".

Кулашова сменила в должности Михаила Прибочего, который в июне покинул компанию. Ей предстоит заниматься развитием корпоративных продаж, преимущественно в сегменте крупного бизнеса, а также усилением позиций в сфере защиты от самых сложных киберугроз.

Кулашова работала в российском подразделении Microsoft с 2005 года, занимая различные руководящие должности, в том числе директора департамента по работе с крупными организациями и партнерами. В течение десяти лет она входила в совет директоров Microsoft в России.

Прибочий был управляющим директором "Лаборатории Касперского" в России и СНГ с 2020 года.